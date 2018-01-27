ريف حلب..الجيش يستعيد السيطرة على تلة الوز

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على تلة الوز بريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته وتدمير تحصيناتهم وعتادهم.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت حربها ضد تنظيم جبهة النصرة بريف حلب الجنوبي بتنفيذ عملية عسكرية استعادت خلالها السيطرة على تلة الوز غرب قرية طرفاوي سقط خلالها العديد من الارهابيين بين قتيل ومصاب.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت على الفور بتمشيط التلة وتثبيت نقاطها فيها وبدأت بملاحقة الفلول المندحرة لإرهابيي التنظيم التكفيري حيث أوقعت بينهم العديد من القتلى ودمرت آلياتهم.

إلى ذلك أقرت تنسيقيات التنظيمات الارهابية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل القيادي البارز في تنظيم جبهة النصرة ومسؤولها العسكري لقطاع حلب الارهابي المدعو عطية الله على يد مجهولين.