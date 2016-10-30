ريف حلب.. السيطرة على منيان وتطويق إرهابيين تسللوا إلى ضاحية الأسد

أعلن مصدر عسكري، مساء اليوم الأحد، استعادة السيطرة الكاملة على بلدة منيان القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بعد القضاء على المجموعات الإرهابية التي تسللت إليها في وقت سابق.

وقال المصدر: إن “استعادة السيطرة على بلدة منيان جاءت نتيجة لعملية عسكرية خاطفة نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة على عدة محاور جنوب وغرب حلب”.

وأضاف: إنه “تم خلال العملية القضاء على عشرات الإرهابيين أغلبهم من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية الأخرى التابعة لما يسمى “جيش الفتح” المرتبط بنظام أردوغان وآل سعود، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات المتنوعة”.

وأكد المصدر أنه بنتيجة العملية العسكرية “تمكنت وحدات الجيش من تطويق المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى بعض الكتل في ضاحية الأسد السكنية وكبدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد إضافة إلى القاء القبض على العديد من الإرهابيين”.

هذا ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري، مساء اليوم، عددا من المقرات والعربات المزودة برشاشات وقضى على عشرات الإرهابيين بضربات جوية على تجمعاتهم وتحركاتهم في الراشدين 1 و4 و5 وخان العسل وأورم الصغرى” غرب وجنوب حلب.