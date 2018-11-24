الشريط االاخباريسلايدسورية ريف حلب.. تحرير 10 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية (صور) 2018/11/24 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet تم اليوم تحرير 10 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية التكفيرية في ريف حلب الشرقي. وذكر مصدر أن المحررين هم 9 رجال وامرأة واحدة كانت التنظيمات الإرهابية اختطفتهم في أوقات سابقة من مناطق مختلفة بريف حلب. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات