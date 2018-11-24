ريف حلب.. تحرير 10 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية (صور)

تم اليوم تحرير 10 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية التكفيرية في ريف حلب الشرقي.

وذكر مصدر أن المحررين هم 9 رجال وامرأة واحدة كانت التنظيمات الإرهابية اختطفتهم في أوقات سابقة من مناطق مختلفة بريف حلب.