ريف حماة.. الجيش يسطير على ابو دالي ويقضي على تجمعات “النصرة” فيها

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة فيها.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت خلالها السيطرة على قرية أبو دالي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم”.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط القرية لتفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها الارهابيون فيها لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.