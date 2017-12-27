ريف حماة.. الجيش يسيطر على أم حارتين ويواصل تقدمه

استعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية السيطرة الكاملة على قرية أم حارتين بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات ارهابيي تنظيم جبهة النصرة فيها.

وأفاد مصدر عسكري بأن “وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عمليات مركزة ضد تجمعات وتحصينات تنظيم جبهة النصرة الارهابي بريف حماة الشمالي الشرقي تمكنت خلالها من السيطرة على قرية أم حارتين بالكامل وقتل عدد من الارهابيين من بينهم القائد العسكري الميداني الارهابي ابراهيم خالد العلوش وشقيقه هاني العلوش المنتميان لحركة أحرار الشام الإرهابية”.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط قريتي قبيبات أبو الهدى ورأس العين وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف الإرهابيين بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.