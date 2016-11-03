ريف حماة.. الجيش يوجه ضربات مكثقة لتجمعات “جيش الفتح” ويكبده خسائر كبيرة

نفذ سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات وتحصينات إرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” في عدد من القرى والبلدات وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد الحربي في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المصدر العسكري بأن سلاح المدفعية قصف تجمعات التنظيمات الارهابية في طيبة الإمام والبويضة وتل المنطار ووادي البشائر وتبارة الديبة وتل حوير والمصاصنة والزلاقيات وحصرايا ما أسفر عن “تدمير أسلحة وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم”.

وأشار المصدر إلى ان الغارات الجوية للطيران الحربي السوري على نقاط تحصن ومناطق انتشار المجموعات الارهابية في تلة المنطار ومورك أدت إلى “مقتل عدد من الارهابيين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي”.