ريف حماة الشمالي.. الجيش يسيطر على 12 قرية جديدة

سيطرت وحدات الجيش العربي السوري خلال عملياتها على فلول ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حماة الشمالي الشرقي على 12 قرية جديدة بعد معارك عنيفة مع التنظيم التكفيري وتكبيده خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها في ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي وأحكمت سيطرتها على قرى النقروش وطلال الجنوبي ورجم العبيل الشرقي ورجم العبيل الغربي.

ولفت المصدر إلى أن العمليات اسفرت عن ايقاع العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم.

إلى ذلك أفاد مصدر إعلامي في حماة في وقت سابق بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” في الجيب المحاصر بين ريفي حلب وحماة استعادت خلالها السيطرة على قرى المالحة الصغيرة والمستريحة ورسم المفكر وابو خنادق شمالي وصوانات الحمرا وتل الشور والمالحة الكبيرة والضبيعية ووادي جهنم.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير التحصينات والدشم التي أقاموها في هذه القرى في حين قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين ومزارعهم.

وبين المصدر أن وحدات الهندسة قامت بتمشيط المنطقة المحررة لتفكيك الألغام ورفع المفخخات التي زرعها الإرهابيون لإعاقة تقدم وحدات الجيش.