ريف حماة..القبض على أفراد عصابة ارتكبت 42 جريمة قتل وخطف في سلمية

ألقت دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي في حماة القبض على عدد من أفراد عصابة ترتكب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن دورية تابعة لمركز الأمن الجنائي في سلمية مؤخرا القبض على “بشار فواز السلوم” و”خضر خالد الشدهان” من أفراد عصابة ارتكبت جرائم بحق المواطنين في منطقة سلمية.

وقال المصدر إن المجرمين السلوم والشدهان اعترفا خلال التحقيق باشتراكهما مع مجموعة مؤلفة من 6 أشخاص بتنفيذ 32 جريمة خطف لمواطنين من الطرقات العامة في سلمية و10 جرائم قتل.