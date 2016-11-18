ريف حماة..القبض على أفراد عصابة ارتكبت 42 جريمة قتل وخطف في سلمية

ألقت دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي في حماة القبض على عدد من أفراد عصابة ترتكب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن دورية تابعة لمركز الأمن الجنائي في سلمية مؤخرا القبض على “بشار فواز السلوم” و”خضر خالد الشدهان” من أفراد عصابة ارتكبت جرائم بحق المواطنين في منطقة سلمية.
وقال المصدر إن المجرمين السلوم والشدهان اعترفا خلال التحقيق باشتراكهما مع مجموعة مؤلفة من 6 أشخاص بتنفيذ 32 جريمة خطف لمواطنين من الطرقات العامة في سلمية و10 جرائم قتل.
وأوصلت الاعترافات إلى الكشف عن مقبرة تضم رفات 3 مدنيين قامت العصابة بخطفهم وتعذيبهم ثم قتلهم وحرقهم بواسطة إطارات سيارات ودفنهم في إحدى المزارع في قرية ام العمد حيث قامت الجهات المعنية بانتشالها وأخذ عينات منها واستطاعت التعرف على جثة أحد المواطنين في حين تم إرسال عينات للمخابر المختصة ليصار إلى التعرف على الجثتين الأخريين.
وبين المصدر أنه تم العثور في المزرعة على “بندقية روسية وقنابل دفاعية وهجومية ومسدس حربي وأدوات تعذيب بينها حبال وجنازير وقضبان معدنية كانوا يستخدمونها لتعذيب المخطوفين”.
ولفت المصدر إلى ان عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على بقية أفراد العصابة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.