ريف حماة.. بلدات وتلال حاكمة تحت سيطرة الجيش

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من البلدات والتلال الحاكمة في ريف حماة الشمالي الشرقي في إطار عملياتها العسكرية على مواقع وتجمعات إرهابيي جبهة النصرة.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت تستعيد السيطرة على عدد من البلدات والتلال بريف حماة الشمالي الشرقي.

وأضاف المصدر أن أهمّ هذه القرى والبلدات هي «المشيرفة ـ الطّامّة ـ المغارة ـ الوارد ـ الدجاج ـ تل المقطع».

وأكد المصدر العسكري أن وحدات الجيش تمكنت من القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة ودمّرت أسلحتهم وعتادهم من ضمنها عربات مدرعة ومدافع، مضيفاً أن وحدات الهندسة تقوم بتمشيط المناطق المحررة وإزالة الألغام التي خلّفها الإرهابيون خلفهم.