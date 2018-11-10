ريف حماة.. تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من القرى

تستمر الشركة العامة لكهرباء حماة بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشرقي والشمالي التي تضررت نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أن الورشات الفنية التابعة للشركة أنهت أعمال إعادة تأهيل خط العلباوي للتوتر المتوسط 20 ك.ف الذي يغذي قرى (الحنيطة والحسو وسد العلباوي) وإعادة تأهيل وصيانة الشبكة في بلدة بركان بريف سلمية فضلا عن شد شبكة توتر متوسط بطول 700 متر في حي طريق محردة في مدينة طيبة الإمام وتركيب محولة لمعالجة الضعف في الحي المذكور.

وأشار الرعيدي إلى أن الأعمال التي نفذتها الورشات لمعالجة ضعف التيار الكهربائي وحماية الشبكة من الانهيار ولا سيما مع تزايد الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء واستبدال شبكة ضعيفة ومهترئة على دوار الكراج في مدينة السقيلبية واستبدال قاطع 800 أمبير بقاطع جديد في مركز تحويل مسبق الصنع الطيباني في حي مشاع الفروسية.

وتم إصلاح البار المصهور وإعادة مركز تحويل جامع أبو أيوب الأنصاري إلى الخدمة وتأمين التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين وبالسرعة القصوى بمدينة حماة واستبدال محولة كهربائية في بلدة عنبورة بريف مصياف باستطاعة 200ك.ف.