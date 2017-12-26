ريف حماة: سقوط طائرة حربية واستشهاد الطيار

سقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري أثناء تنفيذها طلعات جوية على تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حماة الشمالي نتيجة لإصابتها من قبل الإرهابيين.

وذكر مصدر عسكري أن طائرة حربية سقطت نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي ما أسفر عن استشهاد الطيار.

وتخوض وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به على محور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي تمكنت عبرها خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على تل الأسود والكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.