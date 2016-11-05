ريف حماة.. شهيد و 18 مصاباً باستهداف قرية محردة بالقذائف

ارتقى شهيد وأصيب /22/ شخصا بجروح ولحقت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي نتيجة استهداف إرهابيي “جيش الفتح” بالقذائف الصاروخية الإحياء السكنية في مدينة محردة بريف حماة.

وأشار مصدر في قيادة شرطة حماة إلى استشهاد شخص وإصابة /18/ شخصا آخرين نتيجة سقوط عدد من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية شمال محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأفاد المصدر بأن المجموعات الإرهابية استهدفت بالقذائف الصاروخية منازل الأهالي في مدينة محردة ما تسبب بإصابة /4/ أشخاص بجروح بينهم طفل تم إسعافهم إلى مشفى الحياة لتلقى العلاج اللازم.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى إلحاق أضرار مادية في ممتلكات الأهالي العامة والخاصة.