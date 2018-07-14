ريف حماة.. ضبط أسلحة وذخيرة خلال تمشيط قرى حر بنفسه وطلف

واصلت الجهات المختصة تمشيط قرى ريف حماة الجنوبي بعد تطهيره من الإرهاب منتصف أيار الماضي وعثرت على اسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الارهابية مخبأة في وكرين بقريتي طلف وحربنفسه.

وأفاد مصدر في حماة بأن عناصر الهندسة في الجهات المختصة عثرت خلال استكمال أعمال تأمين القرى والبلدات بريف حماة الجنوبي على وكرين يحتويان كمية من الأسلحة والذخائر من مخلفات الارهابيين كانوا يستخدمونها للاعتداء على النقاط العسكرية والمدنيين الآمنين في القرى المجاورة.

وبين المراسل أن من بين الأسلحة رشاشين متوسطين وكمية كبيرة من ذخيرتهما وبنادق حربية وقاذف “ار بي جي” وعدداً من قذائفه وصواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع والأفراد.

وضبطت الجهات المختصة أمس في بلدة عقرب جنوب غرب مدينة حماة بنحو 32 كم وكراً يحوي رشاش “بي كي سي” وعدداً من البنادق الحربية وكميات كبيرة من الذخائر الخاصة بها إضافة إلى قناصة “شتاير”غربية المنشأ وجعب عسكرية ومناظير تركب على البنادق الالية وغيرها.

