ريف حماة.. طيار ينقذ مروحية روسية بعد استهدافها من قبل إرهابيي“داعش”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي تنظيم “داعش” استهدفوا مروحية روسية تنقل مساعدات إنسانية في ريف حماة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته، اليوم السبت، إن: “مروحية روسية من طراز (مي 8) تعرضت لهجوم صاروخي من تنظيم “داعش” الإرهابي أثناء تنفيذ مهمة نقل مساعدات إنسانية في ريف حماة”.

وأضافت الوزارة إن “طاقم المروحية تمكن من الحيلولة دون تدميرها أو إصابة أفراد الطاقم بجروح”. موضحا “أنه كان على متن الطائرة ضباط من مركز التنسيق الروسي في حميميم”.

وكشف مركز حميميم عن “قيام تنظيم “داعش” يوم أمس الأول بإيصال منظومتين محمولتين للدفاع الجوي من أراضي العراق لتوفير غطاء جوي للمجموعات الإرهابية المتواجدة في ريف حماة التي تسعى إلى السيطرة على طريق حلب”.

وتقوم الطائرات الروسية والسورية بإلقاء المساعدات عبر المظلات على العديد من المناطق التي يحاصرها الإرهابيون ولا سيما بلدتي كفريا والفوعة ومدينة دير الزور حيث تحاول التنظيمات الإرهابية استهداف هذه الطائرات لمنع وصول المساعدات إلى الأهالي.