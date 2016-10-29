ريف حماه: الجيش يدمر آليات لإرهابيي “جيش الفتح” ويقضي على العشرات منهم

نفذ الطيران الحربي السوري طلعات مكثفة على مقرات ومحاور تحرك إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في ريف حماه الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن: «سلاح الجو في الجيش العربي السوري كثف صباح اليوم من طلعاته على مواقع انتشار وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية في قرى البويضة وطيبة الإمام واللطامنة والمصاصنة والحيصة بالريف الشمالي».

وأشار المصدر إلى أن: «الطلعات الجوية أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير 3 مقرات و5 عربات مدرعة و7 آليات مركب عليها رشاشات».

ودمر الطيران الحربي السوري أمس عددا من الدبابات وعشرات الآليات للتنظيمات الإرهابية وقضى على العديد من أفرادها غالبيتهم من تنظيم “جبهة النصرة” في طيبة الإمام ومورك واللطامنة والمصاصنة وذلك بعد يوم من إعادة الجيش الأمن والاستقرار إلى بلدة صوران بريف حماه الشمالي.