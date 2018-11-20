ريف حمص.. أسلحة وذخائر بينها بنادق أمريكية من مخلفات الإرهابيين

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق أمريكية المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص الشمالي وذلك خلال استكمال أعمال التمشيط الرامية إلى ترسيخ حالة الأمن والأمان التي تعيشها المنطقة بعد تحريرها من الإرهاب.

وذكر مصد في حمص أن الجهات المختصة ضبطت خلال استكمال أعمال تمشيط وتأمين ما تبقى من مزارع وتجمعات سكانية بريف حمص الشمالي أوكارا من مخلفات الإرهابيين فيها كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق حربية أمريكية الصنع.

وبين المصدرأنه من بين الأسلحة مدفع عيار (130 مم) وآخر عيار(57 مم) وعدد من مدافع الهاون وقذائفها وقذائف (ار بي جي) وقناصة دوشكا وبنادق (إم /16) أمريكية وصواريخ محمولة ورشاشات متوسطة عيار (5ر14) ورشاشات (بي كي سي) وجهاز لكشف المعادن وكمية من الذخيرة المتنوعة.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة في الجهات المختصة تتابع أعمال تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في ريف حمص الشمالي لرفع مخلفات الارهابيين حفاظا على حياة المدنيين وتكريسا لحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها الأهالي هناك.