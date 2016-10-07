ريف حمص: الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي “داعش” ويدمر آليات ومقرات لهم

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة على إحدى النقاط العسكرية في ريف حمص الشرقي الذي شهد غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي أسفرت عن تكبيده خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر المصدر العسكري أن وحدة من الجيش دمرت قبل ظهر اليوم سيارة مفخخة نوع هونداي جيب لتنظيم “داعش” قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية في منطقة الباردة-قصر الحير الغربي شرق مدينة حمص بنحو 80 كم.

ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ ظهر اليوم طلعات جوية مكثفة على محاور تحرك تنظيم “داعش” في محيط حقل شاعر النفطي شمال غرب مدينة تدمر أسفرت عن “تدمير عدد من الدبابات والعربات المدرعة وسقوط قتلى بين صفوف التنظيم التكفيري”.

ويعمد تنظيم “داعش” على مهاجمة آبار النفط في البادية السورية لسرقة منتجاتها وتهريبها إلى الخارج ولا سيما إلى الأراضي التركية بموجب صفقات مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان شخصيا وعدد من أفراد أسرته وأركان نظامه.