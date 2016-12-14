ريف حمص: الجيش يدمر عربة مفخخة لإرهابيي “داعش” ويقضي على عدد منهم

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة سلسلة رمايات نارية دقيقة ضد مواقع وتحركات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وتركزت “الرمايات النارية في محيط الكتيبة المهجورة بمنطقة التيفور وفي قرية شريفة في الريف الشرقي لمدينة حمص”.

واسفرت “الرمايات عن تدمير عربة مفخخة لإرهابيي داعش في محيط الكتيبة المهجورة إضافة الى القضاء على عدد من الإرهابيين”.

وكان سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر قبل يومين عربات مزودة برشاشات وأوقع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي “داعش” في منطقة الباردة وقريتى رحوم وعنق الهوى ومنطقة وادى النعيمة بريف حمص.