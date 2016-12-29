ريف حمص.. الجيش يسيطر على التلال المحيطة جنوب مطار التيفور ومقتل 126 إرهابياً

سقط أكثر من 126 قتيلا بين صفوف إرهابيي “داعش” بنيران وحدات الجيش في إطار الحرب المتواصلة على الإرهاب التكفيري في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش “أحكمت سيطرتها على التلال المحيطة بقرية شريفة جنوب مطار التيفور بريف تدمر الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” فيها”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش “أحبطت هجوم مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي على عدد من النقاط العسكرية على الاتجاه الشمالي الشرقي لمطار التيفور”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش في المنطقة أسفرت عن “القضاء على 70 إرهابيا وتدمير 7 دبابات وعربة /بي ام بي/ و12 سيارة مركب عليها رشاشات متنوعة”.

واشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش “قضت ظهر اليوم على أكثر من 50 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت لهم 3 دبابات وعربة مدرعة ومدفعين و5 سيارات بيك آب في محيط مطار التيفور” بريف حمص الشرقي.

وأشار المصدر العسكري في وقت سابق اليوم إلى أن وحدة من الجيش دمرت سيارة لتنظيم “داعش” في تلة العواميد بريف القريتين وأوقعت 6 قتلى بين صفوف إرهابييه.

إلى ذلك ذكر المصدر أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في إطار عملية عسكرية بدأتها اليوم لاجتثاث التنظيم التكفيري من قرية شريفة بمنطقة التيفور.

وأكد المصدر تحقيق تقدم ملحوظ لوحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية خلال العملية ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مدفعية وصاروخية على مقار لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في جبل الكن بمنطقة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات ومقتل العديد من الإرهابيين.

وأضاف المصدر.. إن وحدة من الجيش دكت برمايات دقيقة بعد ظهر اليوم مقار إرهابيي جبهة النصرة في قرية السعن الأسود ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير آلياتهم مبينا أنه عرف من الإرهابيين القتلى المتزعم الميداني المدعو (محمد الضحيك أبو عبيدة وعبد الرزاق الافندي).