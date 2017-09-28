ريف حمص..الجيش يسيطر على الشيحة ورسم العقيدات ويواصل تقدمه

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري تواصل تقدمها في ريف حمص الشرقي وتبسط سيطرتها على قريتي الشيحة ورسم العقيدات بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” فيهما.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش “نفذت اليوم عمليات عسكرية على تحصينات وأوكار إرهابيي “داعش” في قريتي الشيحة ورسم العقيدات شمال قرية الشنداخية بنحو 12 كم في ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي”.

وبين المصدر أن العمليات “انتهت ببسط السيطرة على القريتين بعد القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم الارهابي وتدمير أوكار وتحصينات واسلحة لهم”.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت “بتثبيت نقاطها في القريتين بعد تمشيطهما بشكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها التنظيم التكفيري فيهما”.