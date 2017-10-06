ريف حمص.. الجيش يسيطر على عدة قرى ويواصل تقدمه

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها لاجتثاث ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في الجيب المحاصر بين ريف حمص وحماة واستعادت خلالها السيطرة على 5 قرى بريف حمص الشرقي بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة ضد تجمعات ومحاور تحرك فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في الجيب المحاصر شمال شرق ناحية جب الجراح بالقرب من الحدود الإدارية لريف حماة الشرقي استعادت خلالها السيطرة على قرى الوضيحي وسلام شرقي وأم تويني الشمالية.

ولفت المصدر إلى أن العمليات أدت أيضا إلى “القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وعتاد لهم”.

وذكر المصدر في وقت سابق اليوم أن وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم عملية عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في قريتي تل شهاب واللج شرق جب الجراح بريف حمص الشرقي، مبيناً أن العملية “انتهت بعد الظهر بالسيطرة على كامل القريتين بعد القضاء على 20 إرهابيا من تنظيم داعش وإصابة 13 آخرين وتدمير عتادهم”.