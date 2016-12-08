ريف حمص : الجيش يقضي على تجمع لإرهابيي ما يسمى “أحرار الشام”

سقط 20 قتيلا ومصابا بين صفوف إرهابيي “أحرار الشام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي خلال عمليات للجيش والقوات المسلحة في ريف حمص الشمالي.

ونفذت وحدات من الجيش عمليات ورمايات دقيقة على تجمع لإرهابيي ما يسمى “أحرار الشام” في قرية الغنطو في ناحية تلبيسة بريف حمص الشمالي “أسفرت عن إيقاع 20 إرهابيا بين قتيل ومصاب وتدمير مدفع هاون وسيارتي دفع رباعي لهم”.

ومن بين القتلى طارق الأحدب ومحمد عبد الرحمن لولا وطاهر الأسمر وحسن الحسن وسيف الدين العمر.

وينتشر في منطقة الحولة وناحية تلبيسة إرهابيون من “جبهة النصرة” وما يسمى “جيش التوحيد” و”فيلق حمص” و”أهل السنة والجماعة” و”أجناد حمص” إضافة إلى “أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.

وفي الريف الشرقي أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط كل من تدمر وحقلي شاعر وجزل النفطيين وزملة والكتيبة المهجورة وقرية الباردة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر.

وبين المصدر أن وحدات الجيش “تصدت للإرهابيين المهاجمين وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين ودمرت لهم 4 آليات مفخخات و 4 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات”.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى السطو على آبار وحقول النفط والغاز المنتشرة في البادية السورية وتهريب منتجاتها إلى الخارج لبيعها في الأسواق العالمية عبر سماسرة أتراك يرتبطون بنظام أردوغان في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 2199 القاضي بتجريم الاتجار بالنفط والغاز والآثار مع التنظيمات الإرهابية.