ريف حمص.. العثور على سيارات وآليات سرقها “داعش” من الأهالي

عثرت الجهات المختصة على عدد كبير من السيارات والآليات العائدة لأهالي مدينة القريتين بريف حمص الشرقي ومواد غذائية وأسلحة وذخائر في أوكار كان يستخدمها إرهابيو تنظيم “داعش” قبل دحرهم من المدينة من قبل الجيش العربي السوري.

وأفاد مصدر في حمص بأن الجهات المختصة عثرت على عدد كبير من السيارات والآليات شاحنات وصهاريج مياه وسيارات سياحية وسيارات نقل عامة “سرافيس” خلال تمشيطها محيط مدينة القريتين مخبأة في عدد من المغاور والمسالك الجبلية كان ارهابيو تنظيم “داعش” سطوا عليها من أهالي المدينة.

وبين المصدر أن المناطق التي تم تمشيطها تقدر بنحو 1400 كم مربع باتجاه الشرق وشمال شرق وجنوب شرق القريتين وصولا إلى طريق البصيري ومفرق المحسة الشرقي باتجاه البادية.

وشملت المواد التي تم العثور عليها أيضا خلال عمليات التمشيط مخازن أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيم التكفيري اضافة إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية بعضها مقدم من منظمات دولية سرقها إرهابيو “داعش” من مخازن مدينة القريتين كانت معدة للتوزيع على الأهالي.

ولفت المصدر الى ان الجهات المختصة وذات العلاقة باشرت بعمليات توزيع السيارات والأليات الى أصحابها من الأهالي.