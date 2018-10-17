ريف حمص..ضبط أكثر من 5 أطنان من الدقيق التمويني المخالف

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص أكثر من خمسة أطنان من الدقيق التمويني المخالف في مخبز كفرنان بريف حمص قام صاحب الفرن بالتصرف بها لغير الغاية المخصصة لها.

وبين محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص في تصريح له أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالف إلى الأمن الجنائي لاستكمال التحقيق معه وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

وأشار الصليبي إلى ضبط مادة حليب بودرة وكربونات الصوديوم غير مسموح باستخدامها في صناعة الأجبان ضمن أحد معامل الأجبان في قرية قزحل بريف حمص حيث تمت مصادرة المواد المخالفة وتنظيم الضبط اللازم.