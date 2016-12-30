ريف درعا.. ارتقاء شهيد وعدة إصابات باستهداف قرية خبب بـ«الهاون»

ارتقى شهيد وأصيبت امرأة وطفلة عمرها 4 سنوات بجروح جراء اعتداءات بالقذائف نفذتها التنظيمات الارهابية على بلدة خبب بريف درعا الشمالي الشرقي.

وذكر مصدر في ريف درعا أن ارهابيين من تنظيمي “داعشوجبهة النصرة” يتحصنون في بلدتى حوش حماد وجدل استهدفوا بلدة خبب بريف درعا الشمالي الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية.

ولفت المصدر الى أن الاعتداءات اسفرت عن استشهاد شخص واصابة امرأة و طفلة عمرها 4 سنوات بجروح تم نقلهما إلى مشفى الصنمين العسكري لتلقى العلاج اللازم اضافة الى وقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات العامة والخاصة.