ريف درعا.. العثور على مستودع ألغام وذخيرة بمقرات “الخوذ البيضاء”

عثرت وحدة من الجيش العربي السوري اليوم على أحد مقرات ما يسمى أصحاب “الخوذ البيضاء” وبداخله ألغام وذخيرة وذلك في دليل جديد على دورهم في تنفيذ الأعمال الإرهابية داخل سورية، خلال تمشيطها القرى والبلدات المحررة في ريف درعا الشمالي الغربي.

وذكرت مصدر عسكري أن وحدات الجيش تواصل أعمالها في تمشيط قرى حيط وجلين وسحم الجولان التي حررتها أمس وذلك لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين وتأمين الأهالي الموجودين فيها وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم بشكل آمن بأقرب وقت ممكن.

ولفت المصدر إلى أنه تم العثور على مقر لما يسمى أصحاب “الخوذ البيضاء” داخل بلدة سحم الجولان وبداخله ألغام مضادة للدروع وحشوات قذائف مدفعية متنوعة.