ريف درعا.. عودة نحو 30 ألف من سكان بلدة داعل بعد تحريرها من الإرهاب

عاد إلي بلدة داعل بريف درعا الشمالي أكثر من 30 ألفا من سكانها الذين غادروها في أوقات سابقة بفعل ممارسات الإرهاب، وذلك بعد إتمام اتفاق المصالحة واستعادتها لدورة حياتها.

عودة الأهالي جاءت بالتوازي مع التحسن المضطرد للخدمات في البلدة حيث وثقت كاميرا سانا هذا الواقع في البلدة التي نفضت عنها غبار الإرهاب واستعاد أبناؤها منازلهم ومنشآتهم التي حولها الإرهابيون إلى مقرات ليعيدوها إلى ما كانت عليه قبل استيلاء هؤلاء الإرهابيين عليها.

وأشار مختار داعل يوسف الحريري إلى “أن كل شيء في داعل يعود إلى وضعه تدريجيا حيث عادت قوى الأمن الداخلي إليها وبدأت أعمال إعادة تأهيل الناحية ومركز الشؤون المدنية” مبينا أن “عدد سكان المدينة انخفض إلى 20 ألف نسمة أثناء سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها واليوم تشهد عودة أعداد كبيرة إليها حيث بات يقطنها حاليا نحو 50 ألف شخص”.

وأوضح الحريري أن الواقع الصحي في المدينة يتحسن تدريجيا بالتوازي مع استئناف المركز الصحي عمله إضافة إلى تزويد صيدليات البلدة بمختلف أنواع الأدوية في حين لا يزال هناك بعض النقص في أدوية الاطفال.