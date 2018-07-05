ريف درعا.. مركز جباب للإقامة المؤقتة يستضيف مئات العائلات

يستضيف مركز الاقامة المؤقتة في بلدة جباب بريف درعا الشمالي نحو 453 أسرة من مدينة نوى وقرية الشيخ سعد إلى الشمال الغربي من مدينة درعا هربت من اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تعتدي عليهم وتتخذهم دروعا بشرية

ويضم المركز الذي أقامته محافظة درعا في الـ 27 من حزيران الفائت عيادة متنقلة ونقطة طبية ونقاطا لتوزيع مستلزمات الإقامة والمواد الغذائية والصحية إضافة إلى توفير المياه عبر الصهاريج بينما توجد فرق إغاثية ودعم نفسي من كل من دائرة العلاقات المسكونية والتنمية والهلال الأحمر العربي السوري وجمعيات خيرية في المحافظة.

وفتحت الجهات المعنية في درعا مؤخرا ثلاثة ممرات انسانية آمنة لتسهيل خروج المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية وهي ممر للمنطقة الشرقية على اتجاه خربة غزالة والممر الثاني على اتجاه المنطقة الغربية داعل خربة غزالة والممر الثالث هو على اتجاه كفر شمس دير البخت وتم نقل المدنيين إلى مركز الإقامة المؤقتة في قرية جباب.

وأوضح الدكتور إبراهيم عبود رئيس النقطة الطبية في المركز انه يتم تقديم خدمات صحية من فحوصات وأدوية ويضم المركز عيادة نسائية إضافة إلى تقديم اللقاحات للاطفال المتسربين.

ويبين عبود أن عدد المراجعين للنقطة الطبية يبلغ نحو 300 شخص يوميا وأنه يتم تحويل الحالات الحرجة التي تتطلب عناية خاصة الى مشفى الصنمين ومشافي دمشق.