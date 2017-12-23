ريف دمشق.. استشهاد فتاتين واصابة أخرين باستهداف قرية حرفا بالـ«القذائف»

استشهدت فتاتان وأصيب شخصان آخران بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد مصدر في ريف دمشق بأن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة تنتشر في أحراج جباتا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة استهدفت منازل الأهالي في قرية حرفا في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي على الحدود الإدارية بين المحافظتين بأكثر من 20 قذيفة صاروخية أسفرت عن استشهاد فتاة وطفلة وإصابة شخصين بجروح بليغة.

وبين المصدر أن الاعتداء الارهابي أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم ومزروعاتهم والشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.