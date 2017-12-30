ريف دمشق.. استشهاد مواطن باستهداف ضاحية الأسد ومخيم الوافدين بالهاون

استشهد مدني ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون ضاحية الأسد ومخيم الوافدين بريف دمشق وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن المجموعات المسلحة استهدفت بعد ظهر اليوم بقذيفة هاون ضاحية الأسد السكنية ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخر بجروح ووقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وردا على الاعتداءات أفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق اطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات اطلاق القذائف وايقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.