ريف دمشق..الآلاف من أهالي قدسيا يتظاهرون ضد المسلحين الرافضين إنجاز المصالحة

خرج الآلاف من أهالي مدينة قدسيا بريف دمشق بمظاهرة ضد المجموعات المسلحة الرافضة لإنجاز ملف المصالحة المحلية في المدينة.

وأفادت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية “سانا” بأن نحو 6 آلاف شخص من الأهالي تجمعوا صباح اليوم في الساحة الرئيسية بمدينة قدسيا مطالبين المجموعات المسلحة غير الراغبين بالمصالحة بمغادرة المدينة فورا وتسوية أوضاع الباقين والإسراع بتحقيق المصالحة وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد المجموعات المسلحة الرافضة للمصالحة قامت بإطلاق النار باتجاه الأهالي في محاولة يائسة منها لتفريقهم.

وخرج المئات من أهالي قدسيا بعد صلاة الجمعة أمس في شوارع المدينة تنديدا بممارسات أفراد المجموعات المسلحة ومطالبتهم بمغادرة المدينة فورا رافعين اللافتات التي تؤءكد حرصهم على عودة والأمن والاستقرار إلى المدينة والإسراع في وضع حلول لجميع الأمور والعوائق التي تقف في وجه تحقيق المصالحة في مدينة قدسيا.