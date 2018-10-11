ريف دمشق.. تلقيح 5 آلاف طفل ضد شلل الأطفال في معضمية الشام

عبر مركز صحي وفريقين جوالين وصلت حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال لنحو 5 آلاف طفل في معضمية الشام.

وكانت حملة التلقيح الوطنية التي انطلقت الأحد الماضي اختتمت اليوم واستهدفت الأطفال دون سن الخامسة عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة وضمن رياض الأطفال ومراكز الإقامة المؤقتة في مختلف المحافظات.

رئيسة مركز معضمية الشام الصحي الدكتورة امنة كربوج أوضحت “أن المركز شهد خلال الحملة إقبالا جيدا من الأهالي لتحصين أطفالهم” مبينة أن المركز يخدم ما يقارب ألف نسمة.

بدورها بينت مشرفة لقاح المعضمية سمر دمرني أن الحملة استهدفت 5 آلاف طفل في المعضمية وضواحيها عبر المركز وفريقين جوالين.