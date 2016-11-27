ريف دمشق.. حملة لمنع الاستجرار غير المشروع للكهرباء بجرمانا

نظمت المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية اليوم حملة لقمع مخالفات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وبين المدير العام للمؤسسة المهندس عبد الوهاب الخطيب أن الحملة “تأتي في إطار السعي للحد من هذه الظاهرة وتوعية المواطنين بأضرارها

وأثرها في زيادة ساعات تقنين الكهرباء والأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها الوزارة نتيجة الأضرار التي تلحق بمكونات الشبكة الكهربائية”.

ولفت إلى أن الحملة مستمرة لنهاية فصل الشتاء وسيتم تنظيم ضبوط ومحاسبة كل من يعتدي على المنظومة الكهربائية مبينا أن الاستجرار غير المشروع ينعكس سلبا على المواطنين لما يسبب من احتراق المحولات والكابلات بسبب الاحمال الزائدة التي تؤدي بدورها إلى حدوث أعطال متعددة وانقطاع التيار لمرات متتالية خارج فترات التقنين إلى جانب الخسائر المالية جراء استجرار الكهرباء دون دفع قيمتها.

ودعا الخطيب المواطنين إلى ضرورة التعاون مع وزارة الكهرباء والإبلاغ عن المخالفات والتعديات التي تحصل على الشبكات لتحقيق وثوقية التيار الكهربائي.