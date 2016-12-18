ريف دمشق: فرق دير عطية وشبعا وخان الشيح تعقد مؤتمراتها

عقدت فرقة دير عطية مؤتمرها السنوي لهذا العام بحضور الرفيق محمد إبراهيم عضو قيادة فرع ريف دمشق رئيس مكتب التنظيم الفرعي وقيادة شعبة النبك.

قدم الرفاق أعضاء المؤتمر عدد من الطروحات التي تساهم في تحسين الأداء وتقويم العمل كما ناقش المؤتمر خطة عمل الفرقة للعام القادم، مع الاطلاع على ما تم تنجازه خلال العام 2016، وشدد الرفاق أعضاء المؤتمر على دور الفرقة في الوسط الاجتماعي، ودورها في تحشيد الجهود الأهلية لدعم ورعاية النشاطات وخاصة ما يتعلق بالتكافل ودعم أسر الشهداء ودعم الجرحى وذويهم.

بدوره وجه الرفيق عضو قيادة الفرع رئيس مكتب التنظيم بعدد من القضايا التنظيمية مؤكداً على أهمية عقد هذه المؤتمرات وضرورة طرح القضايا ومعالجة كافة مواطن الخلل ومراعاة النواقص والهفوات في صياغة خطة عمل العام القادم.

وكان عُقد اليوم مؤتمرات فرق شبعا، خان الشيح، تأتي هذه المؤتمرات ضمن خطة القيادة القطرية لعقد مؤتمرات الفرق العاملة للعام 2016

البعث ميديا|| بلال ديب