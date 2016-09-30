ريف دير الزور.. طيران «التحالف الدولي» يدمر جسري الطريف والشيحان

أغار طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة اليوم على جسرين رئيسيين فوق نهر الفرات بريف دير الزور وذلك في سياق نهجه القائم على استهداف البنى التحتية السورية

وذكر مصدر في دير الزور أن غارات “التحالف” تسببت بتدمير جسر الشيحان قرب بلدة الصالحين بريف البوكمال وجسر الطريف بالريف الغربي الممتد بين محافظتي دير الزور والرقة.

وجاء تدمير الجسرين بعد ثلاثة أيام على تدمير طائرات “التحالف” جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي وجسر الميادين ما تسبب بتقطيع أوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات.