“ريكورد”.. صفقة برازيلية في الطريق للريال

نشرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، إن ريال مدريد الإسباني، اقترب من تعزيز صفوفه بصفقة برازيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع نادي بورتو، للحصول على خدمات الظهير البرازيلي أليكس تيليس، هذا الصيف.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد يريد التعاقد مع بديل قوي لمارسيلو في الصيف الجاري، ولذلك يريد استقدام أليكس تيليس من بورتو.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن بورتو مستعد لبيع تيليس لريال مدريد، إذا حصل على 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.