ريم زينو تعيد تجربتها الكوميدية عبر “هواجس عابرة” للمخرج مهند قطيش

في ثاني تجاربها الكوميدية تقف الفنانة السورية ريم زينو مجدداً أمام كاميرا المخرج مهند قطيش في مسلسل “هواجس عابرة”.

وتؤدي زينو فيه أحد أدوار البطولة بشخصية “رحمة” وهي “سكرتيرة صهرها الدكتور “عماد/ فادي صبيح” ، كما أنها الجاسوسة العلنية لشقيقتها، ومهمتها الأساسية مراقبته ورصد تحركاته”.

وتربطها علاقة غير ودية ومتوترة دائماً مع الجميع وأولها مع نفسها، كونها تعاني من صراع كلاسيكي سببه إطالة فترة خطوبتها.

ريم أعربت عن سعادتها بالعودة للكوميديا عبر “هواجس عابرة” بعد عدة أدوار اجتماعية، مشيرة إلى حذرها باختيار مثل هذه النوعية من الأعمال كونها تخشاها وتكره التهريج، لكن ما يميز هذا العمل هو نصه الذي يعتمد على كوميديا الموقف ولا تحتاج شخصياته إلى كاراكتر”.

يذكر أن “هواجس عابرة” عمل اجتماعي يقدّم على مدار ثلاثين حلقة قصصاً منفصلة متصلة ضمن إطار كوميدي بسيط، وتدور معظم أحداثه في مكان واحد فضلاً عن بعض المشاهد الخارجية، ويشارك في بطولته أيضاً: كاريس بشار، أحمد الأحمد، فادي صبيح، محمد حداقي، جيني إسبر، خالد القيش، نادين تحسين بيك، طلال مارديني، جرجس جبارة، جمال العلي، سوسن أبو عفار، علي كريم، آندريه سكاف وفوزي بشارة.

خاص – البعث ميديا