اعداد المحتاجين للأنسولين في 2030 تثير القلق

كشفت دراسة علمية حديثة أن نحو 80 مليون مصاب بالسكري سيكونون بحاجة إلى الأنسولين بحلول عام 2030 حيث يتوقع ارتفاع الطلب على هذا الدواء بنسبة 20 بالمئة في ذلك الوقت.

ونقلت دورية لانسيت الطبية المعنية بمرض السكري وعلم الغدد الصماء عن الأستاذ بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية سانجاي باسو الذي قاد الدراسة قوله: إن مسألة الحصول على الأنسولين تجمع بين كونه متاحا وبين القدرة على تحمل كلفته مبينا أن نحو النصف ممن سيحتاجونه وأغلبهم من آسيا وأفريقيا لن يكونوا قادرين على الحصول عليه.

ولفت باسو إلى أن أحد أسباب ارتفاع عقار الأنسولين الذي يرجع تاريخ الكشف عنه إلى 97 عاما هو أن ثلاثة من شركات الأدوية العالمية الكبرى وهي نوفو نورديسك وإيلي ليلي آند كومباني وسانوفي تسيطر على 99 في المئة من سوق الأنسولين في العالم والذي يبلغ 21 مليار دولار من حيث القيمة و96 بالمئة من حيث الحجم وهذه الشركات الثلاث هي نفسها التي تسيطر على السوق الأمريكية برمتها.