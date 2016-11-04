زاؤورليك  يعلن تقديم بلاده مساعدة مالية لعدد من أطفال مدينة حلب

أعلن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أن الحكومة التشيكية ستقدم مساعدة مالية لخمسة أطفال من مدينة حلب مشيرا إلى أن الأموال ستدفع لبرنامج ميديفاتس المختص بالإجلاء الإنساني للأشخاص المعاقين.

وأوضح زاؤراليك أن وزارة الخارجية ستفعل ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية التشيكية التي يتم عبرها تنفيذ هذا البرنامج مشيرا إلى أن المبلغ المخصص وهو 200 ألف دولار تم تأمينه على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الشأن مع رئيس الحكومة التشيكية بوهسلاف سوبوتكا.

وكانت الحكومة التشيكية أعلنت في حزيران الماضي أنها ستقدم مساعدات إنسانية وتنموية إلى سورية خلال الأعوام الثلاثة القادمة بقيمة 8ر7 ملايين دولار ستركز على إعادة إعمار وتأهيل المنشآت وتقديم دعم للتعليم والمجتمع المدني والإدارات المحلية.

وأرسلت التشيك في مطلع حزيران الماضي طائرتين تقلان مساعدات طبية مقدمة من الصليب الأحمر التشيكي إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.