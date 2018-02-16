زاخاروفا:اتهامات واشنطن لمواطنين روس بالتدخل في الانتخابات هراء محض

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهام واشنطن 13 مواطناً روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه “هراء محض”.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي..أن 13 شخصاً وفقاً لوزارة العدل الأمريكية تدخلوا في الانتخابات الأمريكية مقابل 13مليارات من دولارات المخابرات الأمريكية.. ضد الاستخبارات والتجسس المضاد.. ضد آخر التطورات والتقنيات.. هذا هراء”.

وأضافت المتحدثة: “إن هذا يعكس الواقع السياسي الأمريكي الحديث”.

وكانت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة وجهت اتهامات لـ”13″ مواطناً روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية زاعمة أن بعض المتهمين انتحلوا شخصية أمريكيين وتواصلوا مع أشخاص على صلة بحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وأكدت روسيا أكثر من مرة أن الاتهامات بمحاولتها التأثير على سير الانتخابات الامريكية لا أساس لها وتعود إلى المنافسة السياسية الحادة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.