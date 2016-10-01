زاخاروفا: أي عدوان أميركي على سورية سيؤدي إلى نتائج كارثية على المنطقة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي عدوان أمريكي “مباشر” على سورية سيؤدي إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط.

وقالت زاخاروفا قولها خلال برنامج تلفزيوني سيبث اليوم “إن اعتداء الولايات المتحدة المباشر ضد سورية والجيش السوري سيؤدي إلى تحولات مرعبة ليس على هذه الدولة فحسب بل على المنطقة بأسرها”.

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية بعد أيام مما كشفه مسؤولون أمريكيون من أن إدارة الرئيس باراك اوباما بدأت تبحث “اتخاذ ردود أقوى” إزاء عمليات الجيش العربي السوري بما في ذلك الردود العسكرية، وذلك إثر التقدم الذي يحققه في مختلف المناطق السورية حيث يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها واشنطن لابتزاز روسيا والتنصل من تنفيذ مضمون الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير حول سورية.