زاخاروفا: اعتراف واشنطن بقتل أكثر من 100 مدني في الموصل حلقة دموية من حربها على العراق وسورية

أعربت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلقها العميق من القتل الجماعي للمدنيين بعد اعتراف وزارة الدفاع الأمريكية بقتل 105 مدنيين في ضربة جوية لأحد المباني في مدينة الموصل العراقية اذار الماضي.

وقالت زاخاروفا في بيان اليوم “إن اعتراف واشنطن بالتسبب بوفاة أكثر من 100 مدني مرة واحدة في الموصل متأخر علماً أن حصيلة القتلى وفقا لبعض التقارير الإعلامية قد تصل إلى 200 شخص”.

وأضافت زاخاروفا “إن ما جرى مجرد حلقة دموية أخرى من الحرب عن بعد والتي يشنها الأمريكيون على العراق وسورية والدليل على ذلك هو وفاة 35 من السكان قبل أيام في بلدة الميادين السورية وكما هو الحال في الموصل فإن من بين الضحايا نساء وأطفال”.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية أقرت أمس بإرتكاب طيرانها مجزرة في مدينة الموصل شمال العراق في ال”17″من آذار الماضي عندما قتل 105 مدنيين في ضربة جوية على أحد المباني.

وشككت زاخاروفا في مدى صحة البيانات الأمريكية بخصوص الخسائر في صفوف المدنيين في العراق نتيجة قصف طائرات التحالف التي أعلنت وهي 352 قتيلاً مشيرة بهذا الخصوص إلى بيانات مجموعة إيروورز البريطانية التي أكدت مقتل3100 مدني على الأقل.

وقالت زاخاروفا “كما ترون فإن الحصيلة أكبر بثماني مرات من تلك التي يعترف بها الأمريكيون الذين لا يزالون إلى جانب حلفائهم الغربيين يلمعون الصورة البشعة للأحداث في العراق”.

وأعربت زاخاروفا عن تعازي روسيا بسبب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين العراقيين مؤكدة التضامن مع قيادة وشعب العراق الصديق في هذا الوقت الصعب ومجددة استعداد روسيا لمواصلة تقديم الدعم الفعال لبغداد في مكافحة التهديد الإرهابي بكل أشكاله.

وكان طيران “التحالف الامريكي” تسبب في استشهاد 35 مدنيا معظمهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح جراء غارات شنها مساء أمس على مدينة الميادين بريف دير الزور.

وارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة في ال”16″ من الشهر الجاري ذهب ضحيتها أكثر من “31” شخصاً معظمهم أطفال في مدينة البوكمال بدير الزور سبقها بيوم استشهاد “22” مدنياً أغلبهم من الأطفال والنساء من أهالي قرية

العكيرشي بريف الرقة الشرقي جراء غارات مشابهة للتحالف الدولي.

ومنذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الامن في آب عام 2014 تحت ذريعة قتال تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب طيران “التحالف” العديد من المجازر بحق المدنيين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في أرياف الرقة ودير الزور وحلب.