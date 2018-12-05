زاخاروفا: الأفعال المشبوهة لواشنطن في سورية تزيد من قلق موسكو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصرفات المشبوهة التي يقوم بها “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة في سورية، تثير قلق موسكو بشكل متزايد.

زاخاروفا أوضحت، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أن وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي، حيث يتواصل “احتلالها” لمنطقة الـ 55 كيلومترا في منطقة.

كما لفتت إلى أن واشنطن تحاول عبر وجودها غير الشرعي في سورية اللعب بالورقة الكردية، بغض النظر عن التصريحات الرسمية التي تزعم التزامها بوحدة الأراضي السورية.

وحول التصريحات الأمريكية عن ضرورة تشكيل لجنة مناقشة الدستور خلال الشهر الجاري، أشارت زاخاروفا إلى أن هذه التصريحات لا تصب في مصلحة العملية السياسية في سورية، وأن الأمريكيين يحاولون إفشال كل المبادرات السياسية ولذلك فإن موسكو تعتبر هذه التصريحات غير بناءة.