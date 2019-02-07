زاخاروفا: التدخل العسكري في فنزويلا ينتهك معايير الأمم المتحدة

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن بيان الولايات المتحدة حول احتمال التدخل العسكري في فنزويلا، ينتهك معايير الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “ما زالت تأتي الإشارات من واشنطن حول إمكانية استخدام سيناريو القوة من أجل الإطاحة بالسلطات الشرعية، بما في ذلك من خلال الغزو العسكري المباشر”.

وتابعت “ويتحدثون عن هذا مباشرة في البيت الأبيض، أود أن أذكر أن هذا النوع من التصريحات من فم المسؤولين الأمريكيين هو انتهاك مباشر للمادة 2 من الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يأمر جميع أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع في علاقاتهم الدولية من التهديد باستخدام القوة أو استخدامها”.

وأضافت زاخاروفا “واتفقوا في واشنطن على التهديد بالعقوبات المباشرة ضد العسكريين الفنزويليين الذين ما زالوا موالين للحكومة الشرعية… من ناحية يشير هذا إلى عقوبات محتملة، ومن ناحية أخرى يشير إلى مكافأة محتملة”.