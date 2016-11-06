زاخاروفا: تحالف واشنطن يفرض حصارا إعلاميا على عملية الموصل

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في إطار معركة تحرير الموصل من إرهابيي تنظيم “داعش” وخاصة عدم وجود ممرات إنسانية للمدنيين الراغبين بالخروج من المدينة.

وقالت زاخاروفا في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم “إن التحالف لا يملك خطة منظمة بخصوص إجلاء المدنيين من مدينة الموصل المحاصرة وبالدرجة الأولى غياب ممرات إنسانية تتيح الخروج الآمن للسكان من المدينة”.

وأوضحت زاخاروفا أن التحالف يمارس حصارا إعلاميا حول عملياته في الموصل ولا يقدم أي معلومات صحيحة عما يجري هناك وقالت.. “ليس هناك أي وضوح فيما إذا كانت قوات التحالف تتقدم أم تتراجع وحول مدى فاعلية التكتيك المطبق هناك وما هي الخسائر التي يتكبدها الطرفان وحول عدد الطلعات الجوية العسكرية ومن نفذها”.

وأضافت زاخاروفا: “يبدو أنه صدر الأمر بإلغاء الدعم الإعلامي لعمليات قوات التحالف في معركة الموصل”.

وكانت هيئة الأركان الروسية أكدت أن الطيران الامريكى قصف أحياء سكنية في مدينة الموصل وبعض القرى المحيطة بها ما أدى الى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت الخارجية الروسية عن قلق روسيا بشأن تدهور الوضع في الموصل مشيرة إلى أن عمليات القصف المكثفة التى ينفذها التحالف على المدينة لا تتناسب مع الأهداف المعلن عنها هناك.