زاخاروفا: تصريحات الإدارة المنتهية ولايتها حول ترامب حملة إعلامية ضد روسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن التصريحات التي تزعم بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هو مرشح روسيا بعيدة عن الواقع وتصب في إطار الحرب الإعلامية التي تستهدف موسكو.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية..”إن تصريحات الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها حول أن روسيا كانت تراهن على ترامب وأنه مرشحها ليست سوى عنصر من عناصر الحرب الإعلامية ضدنا “لافتة إلى أنه “وبعد اتضاح حقيقة أن ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون هما المرشحان الرئيسيان أصبح واضحا أن أحدهما يبني حملته الانتخابية بشكل كامل على أساس الخطابات المعادية لروسيا “.

وأوضحت أنه ” لم يكن هناك أي مرشحين موالين لروسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية بل كان هناك مرشح واحد يتسم بكراهية الروس”.

وأشارت زاخاروفا إلى وجود انطباع بأن فريق الحزب الديمقراطي يحاول الانتقام من ترامب لفوزه في الانتخابات الرئاسية عبر اتخاذ قرارات سخيفة قبل شهر من توليه منصبه وضربت على ذلك مثلا قرار الادارة الاميركية الأخير بشأن مواصلة تسليح حلفائها ممن تطلق عليهم “المسلحين المعتدلين ” في سورية وإرسال صواريخ محمولة مضادة للطيران إليهم.

وقالت زاخاروفا.. إن “الإادارة التي تشارف على الرحيل لا تترك كذلك فرصة إلا وتنتهزها محاولة تخريب العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا غير مدركة أنه لم يعد هناك مجال لتخريبها أكثر “.

وأشارت زاخاروفا إلى” أن الاتصالات بين موسكو وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب ستبدأ بعد تسلمه المنصب رسميا حيت سيتم حينها تحديد جدول اللقاءات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي الجديد لذلك فنحن بانتظار قدوم الإدارة الجديدة الى البيت الأبيض”.

وأكدت زاخاروفا وجود جميع المقومات الكفيلة بالخروج من المأزق الذي أوصلت إليه الإدارة الأميركية العلاقات الروسية/الأميركية.