زاخاروفا: تصريحات ماتيس “سافرة”

اعتبرت الخارجية الروسية أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، كشف عن غيرته السافرة عندما اتهم روسيا بالسعي لتبديل جهود الأمم المتحدة للتسوية السورية بمنصتي أستانا وسوتشي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: “لا يمكن وصف اتهامات السيد ماتيس لموسكو بالسعي لتبديل التسوية في سورية عبر الأمم المتحدة بعمليتي سوتشي وأستانا إلا بالغيرة السافرة”.

وتابعت زاخاروفا: “يجب أن نعيد إلى ذهن السيد ماتيس أنه لولا الدعم الروسي لما كان لسوريا ومنذ زمن بعيد وجود كدولة عضو في الأمم المتحدة بل لقامت الخلافة الإرهابية على أرضها “.

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي في تصريح أدلى به الثلاثاء الماضي أن روسيا سعت لتحويل العمل الدولي من أجل تسوية الأزمة السورية عن مسار الأمم المتحدة إلى منصتي سوتشي وأستانا، لكن “كل الجهود من أجل ذلك لم تأت بأي ثمار تذكر”.

ودعا ماتيس السلطات الروسية للتركيز على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة في سورية، قائلا إن ذلك سيكون في مصلحة روسيا.