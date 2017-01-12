زاخاروفا تصف قرار واشنطن بإمداد الإرهابيين بمنظومات دفاع جوي بالمجنون

وصفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصرفات الولايات المتحدة في سورية وصلت إلى حد الجنون بقرارها بتقديم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وقالت زاخاروفا اليوم الخميس: “انهم في الولايات المتحدة، في نهاية المطاف وبعد عدم قدرتهم على حل أي شيء، قرروا العمل مع سورية بجنون، وهذا أدى إلى حقيقة أنها، خلال الأشهر القليلة الماضية عمليا لم تقم الإدارة الأمريكية بأي شي، عدا اتخاذ القرارات المجنونة، وذلك بنيتها تقديم منظومات الدفاع الجوي المحمولة”.

وأكدت زاخاروفا أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تجر تقييماً حول ما فعلته في سورية، ويجب أن يكون هناك تحليل دقيق، وتبني أوباما قراراً بتسليح الإرهابيين في سورية انتقاماً لفشل سياسة واشنطن.