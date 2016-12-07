زاخاروفا: على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها تجاه أهالي حلب بلا مماطلة

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا منظمة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي مدينة حلب دون أي مماطلة.

وشددت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم على ضرورة تقديم المساعدات إلى المحتاجين في حلب بعد تحرير العديد من أحيائها الشرقية من سيطرة الإرهابيين.

ولفتت زاخاروفا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم لقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي أعلن أمس أن الولايات المتحدة تراجعت عن مقترحات قدمها كيري إليه خلال اللقاء المشترك في روما حول حلب تتضمن خروج المسلحين منها حيث كان من المتوقع أن يجري الجانبان الروسي والأمريكي مشاورات حول هذه المقترحات في جنيف.

وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الامن والاستقرار بشكل كامل إلى أحياء باب الحديد وشارع باب النصر وجادة الخندق والحميدية وقاضي عسكر وشارع نور الدين الزنكي والمشاطية وكرم الجبل في مدينة حلب بعدما سيطرت خلال الأيام الماضية على العديد من الأحياء وحررت عشرات آلاف المدنيين الذين كان الإرهابيون يتخذونهم دروعا بشرية وأمنت لهم بالتعاون مع الجهات المعنية كل الاحتياجات الإنسانية والمواد الضرورية.