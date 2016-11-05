زاخاروفا: غياب رد واشنطن يثبت وجود إرهاب حكومي أمريكي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن غياب أي رد فعل من واشنطن حول الأنباء عن اختراق قراصنة مقربين من الإدارة الأمريكية أنظمة حكومية روسية يثبت وجود إرهاب إلكتروني حكومي في الولايات المتحدة.

قالت زاخاروفا في بيان نشره موقع الوزارة اليوم إن “موسكو تنتظر رد فعل من واشنطن بشان هذه الأنباء لأن غياب مثل هذا الرد يثبت وجود إرهاب إلكتروني حكومي في الولايات المتحدة ” مؤكدة أنه “في حال نفذ القراصنة الأميركيون تهديداتهم تجاه روسيا فسيكون لدى موسكو الحق الكامل في توجيه الاتهام المناسب لواشنطن “.

وكانت قناة “ان بي سي” ووسائل إعلام أمريكية أخرى كشفت عن قيام قراصنة مقربين من الدوائر الحكومية الأمريكية باختراق أنظمة حكومية روسية خاصة بشبكات الطاقة الكهربائية وباتصالات سلكية ولاسلكية إضافة إلى منظومة قيادة في الكرملين وجعلوها قابلة للتعرض لهجمات الكترونية قد تقوم بها الولايات المتحدة عن طريق استخدام سلاح الكتروني سري إذا دعت الضرورة حسب زعم مسؤولين أمريكيين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في وقت سابق أن بلاده تتخذ “كل ما يلزم لضمان أمنها من الهجمات الالكترونية”.